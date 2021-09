Waldhof empfängt Halle, KSC auf Schalke

In der 2. Bundesliga muss der Karlsruher SC bereits am Freitagabend zum Auswärtsspiel nach Gelsenkirchen. In der 3. Liga will Waldhof Mannheim gegen den Halleschen FC den nächsten Dreier.

Schalke 04, derzeit Siebter, hat zuletzt gegen Paderborn gewonnen. Der letzte Sieg des Karlsruher SC liegt bereits sechs Wochen zurück. Vier Unentschieden und eine Niederlage lautet die ernüchternde Bilanz der vergangenen fünf Spiele. Das Team von Christian Eichner hat den Anfangsschwung der Saison verloren. Dann am Mittwoch die Hiobsbotschaft. Wie der Verein bekannt gab, hat sich Rechtsverteidiger Sebastian Jung das Kreuzband im rechten Knie gerissen. Es wartet eine schwere Partie auf die Badener. Waldhof Mannheim – Hallescher FC Gegen den Halleschen FC soll der nächste Dreier eingefahren werden. Damit könnte sich das Team von Trainer Patrick Glöckner an die Aufstiegszone rantasten. Der Kader von Waldhof Mannheim wird möglicherweise noch diese Woche weiter verstärkt. Mike Feigenspan absolviert derzeit ein Probetraining bei den Mannheimern. Ob der Offensivspieler verpflichtet wird, soll am Wochenende entschieden werden. 1. FC Saarbrücken – Türkgücü München Der 1. FC Saarbrücken empfängt am Samstag Türkgücü München. Nach drei sieglosen Spielen soll der Abwärtstrend gegen die Münchner gestoppt werden. Beide Teams stehen derzeit mit drei Siegen und zwölf Punkten auf Platz neun und zehn der Tabelle. Auch der jüngste Rassismus-Skandal um Profi Dennis Erdmann ist immer noch Thema. Moderation: Lea Wagner Unsere Moderator*innen SWR Sport-Moderator Benjamin Wüst SWR SWR / Patricia Neligan, 2021 Bild in Detailansicht öffnen SWR Sport-Moderator Lennert Brinkhoff SWR SWR / Patricia Neligan, 2021 Bild in Detailansicht öffnen SWR Sport-Moderator Christian Döring SWR SWR / Patricia Neligan, 2021 Bild in Detailansicht öffnen SWR Sport-Moderatorin Lea Wagner SWR SWR / Patricia Neligan, 2021 Bild in Detailansicht öffnen

Sendung am Sa. , 18.9.2021 17:30 Uhr, SWR Sport Fußball, SWR Fernsehen