Zwei Heimsiege streben die beiden Drittliga-Teams aus dem Südwesten am kommenden Samstag an. Der 1. FC Kaiserslautern gegen Magdeburg und Waldhof Mannheim empfängt den FC Ingolstadt.

Kaiserslautern gegen Magdeburg:

Im neunten Anlauf konnte der 1. FC Kaiserslautern mit dem 2:1 in Zwickau den ersten Sieg in dieser Saison feiern. Die Erleichterung bei den roten Teufeln war riesengroß. FCK-Trainer Jeff Saibene hofft, dass jetzt der Knoten endlich geplatzt ist und sein Team am Samstag, im Heimspiel gegen den Vorletzten Magdeburg, einen weiteren Schritt aus dem Tabellenkeller machen kann.

Mannheim gegen Ingolstadt:

Eine unfreiwillige Spielpause mussten die Waldhöfer zuletzt einlegen. Das Auswärtsspiel in Meppen wurde wegen Coronafällen der Emsländer abgesagt. Ob die Mannheimer nahtlos an die Form des letzten Heimsieges gegen Magdeburg anknüpfen können ist die große Frage. Etwas Gutes hatte die fast zweiwöchige Pause allerdings auch. Mannheims Erfolgsstürmer Joseph Boyamba konnte seine Knie-Verletzung auskurieren. Mit fünf Toren aus neun Spielen steht der 24-jährige Neuzugang auf Rang 3 der Torjägerliste. Trainer Patrick Glöckner hofft am Samstag gegen den Tabellen-Dritten Ingolstadt auf den Einsatz seines Angreifers und auf den zweiten Heimsieg in dieser Saison.

Außerdem blicken wir zurück auf das Freitagsspiel des Drittliga-Tabellenführers Saarbrücken gegen den Vierten Viktoria Köln.

Moderation: Christian Döring

