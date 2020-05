per Mail teilen

Nach der Bundesliga und der 2. Bundesliga kommt auch die 3. Liga zurück aus der Corona-Pause. Ob der Re-Start auch dort reibungslos klappt?

222 Delegierte (94,87 Prozent) sagten auf dem virtuellen Bundestag des DFB "Ja" zum Re-Start der der 3. Liga nach der Corona-Pause - zwölf Delegierte (5,13 Prozent) stimmten dagegen, 16 enthielten sich. Doch ob der Streit mit einigen Klubs der Liga, unter anderen Waldhof Mannheim, damit erledigt ist, bleibt offen. Derzeit fordern die Waldhöfer vom DFB eine Kostenerstattung in Höhe von insgesamt 79.000 Euro für die Umsetzung des Hygienekonzepts. Der DFB hat die Forderungen umgehend zurückgewiesen. Doch sportlich werden ab Samstag wieder Fakten geschaffen.

Mannheim will gegen Uerdingen den Aufstiegsplatz sichern

Waldhof Mannheim empfängt im leeren Carl-Benz-Stadion den Tabellen-Elften Uerdingen. Im letzten Liga-Spiel vor der Corona-Pause spielte Waldhof gegen Würzburg 0:0. Am Sonntag hat das Team sein Quarantäne-Hotel in der Mannheimer Innenstadt bezogen. "Wir bereiten uns so gut es geht vor. Andere Dinge müssen wir ausblenden", sagte Trainer Bernhard Trares. Mit dem allgemeinen Fitness-Zustand zeigte sich Trares zufrieden. Immer noch fehlen allerdings Torhüter Markus Scholz nach Muskelfaserriss, Dorian Diring (Reha), Raffael Korte (Knieprobleme) und Marcel Seegert (Leistenbeschwerden).

Kaiserslautern zu Gast in Magdeburg

Unklar war, ob in Magdeburg überhaupt gespielt werden kann. Nun hat die Landesregierung von Sachsen-Anhalt den Weg frei gemacht. Das Team von Boris Schommers kann sich damit auf den Weg zum Tabellen-Nachbarn Magdeburg machen. Für die Lauterer gilt es, den Negativ-Trend der letzten Spiele zu stoppen. Seit neun Pflichtspielen sind die Roten Teufel ohne Sieg. Drei Punkte könnten etwas Luft zur Abstiegszone schaffen.

Großaspach muss siegen

Auch die Verantwortlichen der SG Sonnenhof Großaspach hatten Bedenken, die 3. Liga wieder zu starten. "Das Ergebnis des DFB-Bundestags wird von uns respektiert; es überrascht uns auch keinesfalls. Genauso wenig überraschend ist, dass unsere gesundheitlichen Bedenken aufgrund der langen behördlichen Zwangspause, der kurzen Vorbereitung und dem damit verbundenen Wettbewerbsnachteil für die SG weiter Bestand haben", sagte Geschäftsführer Philipp Mergenthaler. Der Dorfclub hängt als Tabellen-19. tief in der Abstiegszone und hat am kommenden Samstag den Tabellendritten Unterhaching zu Gast. Nur ein Sieg hilft weiter, um die theoretische Chance zum Klassenverbleib zu wahren.

