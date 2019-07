Nach dem Auftakt der 3.Liga am vergangenen Wochenende beginnt nun auch die 2. Bundesliga. Dabei kommt es bereits am Freitagabend zum Duell der Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart und Hannover 96. Alles dazu und vieles mehr sehen Sie in SWR Sport Fußball.

Sowohl Stuttgart als auch die Niedersachsen haben den sofortigen Wiederaufstieg als Saisonziel ausgegeben. Für den neu aufgestellten VfB mit seinem neuen Trainer Tim Walter und Sportdirektor Sven Mislintat ist die Partie eine gute Möglichkeit herauszufinden, ob der neue Kader für die Mission Aufstieg gerüstet ist. Am zweiten Spieltag der 3.Liga empfängt der Neuling Waldhof Mannheim den SV Meppen. Nach baulichen Maßnahmen ist die Osttribüne im Carl-Benz Stadion wieder für die Fans geöffnet. Die haben eigens eine Choreographie vorbereitet. Das Team von Trainer Bernhard Trares hat sich gut verstärkt und hätte im ersten Saisonspiel in Chemnitz als Sieger vom Platz gehen müssen. Nun folgt gegen Meppen der zweite Anlauf, um den ersten Dreier einzufahren. Enttäuschend verlief der Saisonstart für die SG Sonnenhof Großaspach und den 1. FC Kaiserslautern. Der "Dorfclub" unterlag in Duisburg mit 1:4. Trainer Oliver Zapel sah nach der Niederlage reichlich Redebedarf. Die Lauterer holten gegen Unterhaching ein mageres 1:1. Der Mut am Ball hat Coach Sascha Hildmann im ersten Spiel gefehlt. Am kommenden Samstag empfängt nun Großaspach den FCK mit Hildmann, der von 2017 bis 2018 Chefcoach bei der SGS war. Moderation: Christian Döring