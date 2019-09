In der 2. Bundesliga empfängt der 1.FC Heidenheim Darmstadt 98. In der 3.Liga muss Großaspach nach Unterhaching, der 1.FC Kaiserslautern empfängt Magdeburg – das sind die Top-Themen bei SWR Sport Fußball am kommenden Samstag um 17:30 Uhr.

2. Liga: Rückblick Heidenheim – Darmstadt Frank Schmidt und sein Team sind gewarnt. Darmstadt hat in der vergangenen Saison in Heidenheim gewonnen und stellte seine bekannten Tugenden, gnadenlose Effektivität und große Laufbereitschaft, unter Beweis. Die Partie gegen die Lilien am kommenden Samstag wir auch ein Wiedersehen mit den ehemaligen Heidenheimern Mathias Wittek und Tim Skarke.



Harter Brocken - Großaspach muss nach Unterhaching "Es war eine sehr gute zweite Halbzeit von allen. Es war sogar noch mehr drin als ein Unentschieden." So die Bilanz des Neuzugangs bei Großaspach, Panagiotis Vlachodimos, nach der Partie gegen Bayern II. Aber das Unentschieden beförderte den Dorfclub auf Platz 18 und damit in die Abstiegszone. Das Spiel gegen Unterhaching, seit vier Spielen ungeschlagen, wird ein harter Brocken für das Team von Trainer Oliver Zapel. Zurück zum Erfolg? Kaiserslautern empfängt den 1.FC Magdeburg Mit neuem Trainer zum Erfolg? Nach der vernichtenden Niederlage der Pfälzer am vergangenen Wochenende war Sascha Hildmann nicht mehr zu halten. Nun soll es mit Interimscoach Alexander Bugera beim 1.FC Kaiserslautern endlich wieder aufwärts gehen. Mit den 1.FC Magdeburg kommt ein schwieriger Gegner. Das Team von Trainer Stefan Krämer ist auswärts bislang ungeschlagen. Für den FCK zählt am kommenden Samstag allerdings nur ein Sieg. Moderation: Lea Wagner