Nach dem Pokalfest gegen Mainz steht für den 1. FC Kaiserslautern nun wieder der Liga-Alltag gegen Braunschweig auf dem Programm. Für Großaspach geht es nach Rostock.

3.Liga: Der Betzenberg bebte als der 1. FC Kaiserslautern am Samstag den pfälzischen Rivalen Mainz aus dem DFB-Pokal warf. Mehr als 40.000 Lauterer Fans feierten den Sieg des Drittligisten über den Erstligisten. Der Schwung soll nun in den Alltag mitgenommen werden, denn die Rückkehr in die 2. Liga steht über allem. "Wenn wir so weitermachen bin ich davon überzeugt, dass wir die meisten Spiele in der Liga gewinnen werden", sagte FCK-Kapitän Christoph Hemlein. Am Sonntag soll der Betzenberg wieder beben, nach einem Sieg gegen Braunschweig.

Großaspach-Rostock: eine starke Kulisse wartet auch auf das Team von Oliver Zapel im Ostseestadion in Rostock. Mehr als 800 Kilometer muss der Dorfklub zu diesem Auswärtsspiel reisen. In den letzten beiden Spielen haben die Großaspacher 4 Punkte geholt. Dieser Erfolgstrend soll auch im hohen Norden fortgesetzt werden.

Regionalliga Südwest: DER Aufstiegs-Topfavorit ist der 1. FC Saarbrücken. Nach dem Sieg des Viertligisten im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten Regensburg ist die Euphorie bei den Saarländern groß. Am Samstag ist das Team von Dirk Lottner zu Gast in Balingen. Für die Schwaben ist es erst die zweite Saison in der 4. Liga. Der Saisonstart lief auch nicht nach Wunsch, 4Niederlagen in Serie.

Außerdem blicken wir zurück auf das Zweitliga-Spiel des SV Sandhausen gegen den 1. FC Nürnberg.

Moderation: Benjamin Wüst

