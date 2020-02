Das Topspiel der 3. Liga bei SWR Sport Fußball: Aufsteiger Waldhof Mannheim hofft nach dem 4:3-Spektakel im Hinspiel nun bei Tabellenführer Duisburg auf einen erneuten Erfolg. Der kriselnde 1. FC Kaiserslautern empfängt Zwickau und schon am Freitag trifft im Abstiegsduell Großaspach auf Viktoria Köln.

Auch unter Interimscoach Markus Lang konnte die SG Sonnenhof Großaspach den Abwärtstrend nicht stoppen. Nach der 0:1-Niederlage gegen Hansa Rostock und dem damit zehnten sieglosen Spiel in Folge sind die Chancen auf den Klassenerhalt weiter gesunken. Der Tabellen-Vorletzte ist jetzt schon 10 Punkte von einem Nicht-Abstiegsplatz entfernt. Trotzdem will der Dorfklub das Unmögliche noch möglich machen. Die Aufholjagd soll am Freitag mit einem Sieg beim Tabellen-17. Viktoria Köln beginnen.

Enttäuschung und Sorgen beim 1. FC Kaiserslautern

Bei der 0:2-Niederlage in Braunschweig verspielte der FCK die wohl letzte realistische Chance auf die Rückkehr in die zweite Liga. Durch den anvisierten Aufstieg hätte sich auch ein Großteil der wirtschaftlichen Probleme gelöst. Doch das große Ziel ist spätestens nach der Niederlage in Braunschweig kaum noch zu erreichen. Seit sechs Pflichtspielen warten die Roten Teufel auf einen Sieg.

Mit Unterstützung der Fans im Rücken wollen die Lauterer am Samstag im Heimspiel auf dem Betzenberg gegen Zwickau wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.

Mannheim hofft im Spitzenspiel in Duisburg auf den Sprung in die Top 3

Im Spitzenspiel der 3. Liga muss der Tabellen-Vierte Mannheim zum Spitzenreiter nach Duisburg reisen. In der Hinrunde war dieses Duell in Mannheim ein großes Spektakel, das die Waldhöfer am Ende mit 4:3 gewannen. Auch für das Auswärtsspiel in Duisburg stehen die Vorzeichen für die Kurpfälzer gut. Als einziges Team sind die Mannheimer in dieser Saison auswärts noch ungeschlagen. Duisburg hat dagegen schon fünf Mal zuhause verloren. Mit einem Sieg könnte der Aufsteiger bei entsprechenden anderen Ergebnissen sogar Tabellen-Zweiter werden und den Abstand zu Duisburg bis auf zwei Punkte verkürzen.