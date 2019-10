Der FC Kaiserslautern gegen Jena, Viktoria Köln gegen Waldhof Mannheim und Großaspach gegen Ingolstadt – das sind die Top-Themen in "SWR Sport Fußball". Außerdem blicken wir zurück auf die Freitagsspiele der 2. Bundesliga.

Kaiserslautern in Not. Aktuell auf Platz 17 steckt der FCK in der 3. Liga mitten im Abstiegskampf. Gegen den Tabellenletzten aus Jena stehen Trainer Boris Schommers und sein Team deshalb gehörig unter Druck. Dazu haben auf dem Betzenberg in dieser Woche auch noch zwei Aufsichtsräte hingeschmissen. Außerdem wird der FCK den zum Jahresende auslaufenden Vertrag mit Sport-Geschäftsführer Martin Bader nicht verlängern.

Unbedingt punkten will auch Großaspach. Der Dorfclub ist nur einen Punkt und einen Platz von den Abstiegsrängen entfernt. Nach dem Erfolg gegen Chemnitz am vergangenen Wochenende hofft das Team von Trainer Oliver Zapel gegen Ingolstadt auf den zweiten Heimsieg in Folge.

Waldhof hofft auf den nächsten Coup

Auf den nächsten Coup hofft dagegen Drittliga-Neuling Waldhof Mannheim. Auch nach zehn Spielen mischt das Team von Trainer Bernhard Trares als Tabellen-Fünfter munter vorne mit. Beim direkten Tabellennachbarn Viktoria Köln wollen die Mannheimer ebenfalls punkten.

Bereits am Freitag sind in der 2. Bundesliga der VfB Stuttgart und der Karlsruher SC im Einsatz. Der Tabellenführer aus Stuttgart empfängt Schlusslicht Wehen Wiesbaden, der KSC spielt auswärts gegen Darmstadt. Die Spielberichte dazu in "SWR Sport Fußball".

Moderation: Lennert Brinkhoff

