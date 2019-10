Der 1. FC Kaiserslautern zwischen Pokal-Jubel und Abstiegskampf. Drei Tage nach dem Elfmeterkrimi im DFB-Pokal bestreitet der FCK das Drittliga-Heimspiel gegen die Würzburger Kickers. Außerdem im Blickpunkt bei SWR Sport: Waldhof Mannheim gegen die SpVgg Unterhaching.

Kaiserslautern-Würzburg: Können die Lauterer die Pokal-Euphorie in den Liga-Alltag mitnehmen? Nach der 1:3 Niederlage in Chemnitz ist der FCK auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. "Raus aus der Abstiegszone" und das möglichst schnell, so lautet die Devise bei den Roten Teufeln, am Liebsten mit einem Heimsieg am Samstag gegen Würzburg.

Mannheim-Unterhaching: Nach 13 Spieltagen steht der Aufsteiger auf Tabellenplatz neun und hätten die Waldhöfer am vergangenen Montag bei Bayern II in der Nachspielzeit nicht noch das 2:2 kassiert, würden sie noch besser dastehen. Der letzte Heimsieg im Carl-Benz-Stadion ist aber schon mehr als zwei Monate her. Das soll sich am Samstag vor starker Kulisse gegen Unterhaching ändern.

Außerdem blicken wir auf das Freitagsspiel der 3. Liga: Zwickau-Großaspach. Das Team von Oliver Zapel ist nun schon seit drei Spielen ohne Sieg und steht als Tabellen-18. auf einem direkten Abstiegsplatz. Beim Auswärtsspiel in Zwickau muss unbedingt gepunktet werden, um nicht noch tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten. Dazu eine Zusammenfassung vom Zweitliga-Spiel Hannover-Sandhausen: Nach dem torlosen Heimspiel gegen Bochum am Montag steht für die Sandhäuser eine kurze Woche an. Am Freitag gastiert der Tabellen-13. beim Bundesliga-Absteiger Hannover 96.

Moderation: Christian Döring

