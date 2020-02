Nach der "Nullnummer" gegen Großaspach spielt der FCK am Wochenende in Ingolstadt. Der Spitzenreiter MSV Duisburg will in Münster punkten. Das sind die Topthemen in "SWR Sport Fußball" (Samstag, 17:30 Uhr im SWR Fernsehen).

Die angepeilte Aufholjagd des 1. FC Kaiserslautern ist zum Auftakt der Rückrunde in der 3. Fußball-Liga nicht nach Plan verlaufen. Trotz zahlreicher hochkarätiger Möglichkeiten spielten die Pfälzer gegen Großaspach am Montagabend 0:0. Nach fünf Siegen in Serie musste sich der FCK nun zum zweiten Mal nacheinander mit einem Unentschieden begnügen. Bis zum Aufstiegs-Relegationsplatz, den Aufsteiger und FCK-Erzrivale Waldhof Mannheim belegt, beträgt der Rückstand sechs Zähler. Diesen Abstand wollen die roten Teufel möglichst schnell verkürzen, am Liebsten gleich am Samstag beim Auswärtsspiel in Ingolstadt. Die Schanzer sind aber aktueller Tabellen-Zweiter und könnten eventuell sogar die Tabellen-Spitze übernehmen.

Spitzenreiter Duisburg in Münster

Nach 12 Siegen und 40 Punkten steht der MSV Duisburg an der Tabellenspitze. Einen wichtigen Anteil an diesem Erfolg hat der Kapitän Moritz Stoppelkamp. Der 33-jährige ist mit bereits 13 erzielten Treffern im Moment der zweitbeste Torschütze der Liga. Beim 1:1 zuletzt in Ingolstadt beendete er zudem den Elfmeterfluch der Zebras, die seit April 2019 keinen Strafstoß mehr erfolgreich verwandeln konnten. Am Samstag soll die Mission Wiederaufstieg bei Preußen Münster fortgesetzt werden.

Was ist das Mannheimer Erfolgsrezept?

Dazu blicken wir auf den Überraschungs-Dritten Waldhof Mannheim. Beim Aufsteiger SV Waldhof Mannheim träumt womöglich der eine oder andere Fan schon vom Durchmarsch in die 2. Bundesliga. Die Kurpfälzer sind zudem das einzige Team im deutschen Profifußball, das auswärts noch ungeschlagen ist. Trotz vieler Ausfälle punktete das Team von Trainer Bernhard Trares umfangreich, insgesamt zehn Spieler standen dem Coach zwischenzeitlich nicht zur Verfügung. Vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Magdeburg haben wir den Erfolgscoach in Mannheim besucht.

