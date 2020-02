Die Aufholjagd des 1. FC Kaiserslautern ist ins Stocken geraten. Die Pfälzer sind bislang sieglos im neuen Jahr. Am Samstag hilft dem FCK daher nur ein Sieg gegen den Tabellen-Achtzehnten Preußen Münster, um oben vielleicht noch einmal angreifen zu können.

Beim Spiel auf dem Betze wird es ein Wiedersehen mit dem Ex-Coach Sascha Hildmann geben. Er ist seit Ende des Jahres Trainer in Münster und möchte in Kaiserslautern Spielverderber sein.

Duell der Verfolger: 1860 München gegen Mannheim

Der SV Waldhof Mannheim und auch die Münchner Löwen dürfen weiter von der 2. Liga träumen. Beide Teams punkten zuverlässig und haben seit Monaten keine Niederlage mehr hinnehmen müssen. Ein Spitzenspiel also und für Bernhard Trares eine Reise in die Vergangenheit. Waldhofs Trainer hat bei den Löwen als Spieler die erfolgreichen 90er Jahre mitgeprägt und war von 2004 bis 2006 Co-Trainer.

Großaspach in Uerdingen

Es sieht aktuell nicht gut aus für die SG Sonnenhof Großaspach: In der Tabelle Vorletzter, die Nichtabstiegsplätze bereits sieben Punkte entfernt, dazu die 0:6 Pleite am vergangenen Montag zu Hause gegen Würzburg. In Uerdingen muss sich zeigen, ob Großaspach diese höchste Niederlage der Vereinsgeschichte verarbeitet hat.

Südwest-Duell in der 2. Liga: Sandhausen gegen Heidenheim

Bereits am Freitag treffen der SV Sandhausen und der 1. FC Heidenheim in der 2. Bundesliga aufeinander. Beide Mannschaften wollen zurück in die Erfolgsspur. In der Hinrunde konnte der SV Sandhausen das Südwest-Duell in Heidenheim mit 2:0 für sich entscheiden. Eine Zusammenfassung der Revanche mit Stimmen aus beiden Lagern gibt es zu sehen in SWR SPORT FUSSBALL am Samstag ab 17:30 Uhr.

Moderation: Lennert Brinkhoff

Unsere Moderatoren: