1.FC Kaiserslautern - Chemnitzer FC 2:0

Der 1. FC Kaiserslautern hat in der ersten Halbzeit Glück, denn Chemnitz verschießt einen Elfmeter. In der zweiten Halbzeit ist der FCK besser, schießt zwei Tore und vergrößert in der Tabelle den Vorsprung auf die Abstiegsränge.