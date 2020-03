Kein Livesport in Corona-Zeiten? Dann eben einen Fußball-Klassiker. An diesem Samstag sendet SWR Sport ab 14:15 Uhr das DFB-Pokalfinale vom 14. Juni 1997: VfB Stuttgart gegen Energie Cottbus (re-Live) im SWR Fernsehen.

"SWR Sport - Fußball-Klassiker" lässt die Zeiten des magischen Dreiecks beim VfB Stuttgart wieder aufleben: Elber – Balakov – Bobic.

Die Start-Aufstellung der Schwaben von 1997 liest sich heute fast wie ein "Who is Who" des Fußballs: Wohlfahrt, Berthold, Verlaat, Balakov, Haber, Hagner, Legat, Poschner, Soldo, Bobic, Elber und Trainer Jogi Löw schickten sich an vor 76.400 Zuschauern in Berlin das Team von Eduard "Ede" Geyer zu besiegen. Der VfB gewann den DFB-Pokal 1997 zum dritten und bislang letzten Mal.

Das Finale um den Pokal des Deutschen Fußball-Bund (DFB) der Saison 1996/97 re-live, mit Originalkommentar von Gerd Rubenbauer.

Los gehts am Samstag, 28. März 2020 von 14:15 – 15:45 Uhr Live im SWR Fernsehen und im Stream bei SWR.de

