Die 3. Liga biegt auf die Zielgerade ein und der 1. FC Kaiserslautern trifft zu Hause auf FC Viktoria Köln. Der SWR überträgt live am Samstag, den 27.6.2020, ab 14 Uhr im Livestream und im SWR Fernsehen.

Eine Paarung, die Spektakel verspricht, im Hinspiel fielen sechs Tore und die Roten Teufel gewannen am Rhein mit 4:2. Vor dem Hintergrund der finanziellen Situation tut dem FCK jedes positive Erlebnis gut, um einen versöhnlichen Saisonabschluss feiern zu können. Gerade in Zeiten, in denen die Fans draußen bleiben müssen.

Reporter ist Martin Maibücher, Lea Wagner moderiert und begrüßt Experte Timo Staffeldt im Studio. Staffeldt ist in Ketsch, an der Grenze zur Pfalz aufgewachsen und prägte über viele Jahre die erfolgreiche Zeit des KSC, bevor er für einige andere Vereine auflief. Er spielte außerdem von 2013 – 2015 bei Gegner FC Viktoria Köln, machte dort 3 Tore in 51 Spiele. Heute lebt der 36-jährige in Heidelberg und berät Fußballer in Finanz- und Vermögensfragen.