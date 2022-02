Zum Beginn der Rückrunde in der European League treten die Bietigheimerinnen beim polnischen Meister in Lubin an. Drei Siege aus drei Spielen - bislang überzeugte die SG in der European League souverän. Das Hinspiel in Bietigheim gegen Lubin konnte die SG BBM mit 29:19 für sich entscheiden. Das in dieser Saison überragend spielende baden-württembergische Team ist nun insgesamt in 31 wettbewerbsübergreifenden Pflichtspielen ungeschlagen.