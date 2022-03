Live ab 14 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - MSV Duisburg

3. Liga mit dem 32. Spieltag. SWR Sport zeigt das Spiel des FCK gegen den MSV Duisburg am 2. April ab 14 Uhr live im SWR.

Die Statistik spricht für Kaiserslautern

Gutes Omen für den FCK: Der MSV Duisburg ist der Verein in der 3. Liga gegen den der FCK insgesamt die meisten Spiele gemacht hat und auch die meisten Siege verzeichnet: Von 75 Spielen hat der FCK 31 Partien gewonnen, bei 22 Unentschieden und 22 Niederlagen. So steht es in den Statistiken von anno 1941/42 bis heute.

FCK im Aufstiegsmodus

Auch weil es beim FCK aktuell sportlich gut läuft, richten die Pfälzer ihren Blick weiter gen Aufstiegsplätze. Es geht für die Roten Teufel gegen den MSV Duisburg vor allem darum, den drittplatzierten 1. FC Saarbrücken auf Abstand zu halten. Der FCK will unbedingt Tabellenplatz zwei behalten. Der berechtigt am Ende zum direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Duisburg im Kampf gegen den Abstieg

Der MSV Duisburg wird aber ein gefährlicher Gegner für den FCK sein. Denn die Zebras haben in den letzten Spielen einen bemerkenswerten Zusammenhalt und Kampfgeist gegen der drohenden Abstieg entwickelt und einen ordentlichen Punkte-Aufschwung mitgenommen.

Siebener-Festivals

Historisches Schmankerl am Rande: Sowohl den höchsten Heimsieg als auch die höchste Heimniederlage gab es für den MSV bislang gegen die Roten Teufel: In der Bundesliga Saison 1967 & 68 gewann Duisburg zu hause gegen den FCK mit 7:0. Die Retourkutsche des FCK in Duisburg gab es 1993/94: Da fegten die Teufel die Zebras mit 7:1 aus dem Stadion an Rhein & Ruhr. Bis heute immer noch der höchste Auswärtssieg für den FCK.

Kommentar: nnb

Experte: nnb

Moderation: nnb

SWR Sport zeigt die Partie der 3. Liga live im SWR Fernsehen, bei SWR.de/sport, der ARD Mediathek und im SWR Sport Youtube-Kanal.