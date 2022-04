1. FC Kaiserslautern - Borussia Dortmund II LIVE ab 14 Uhr

per Mail teilen

Schafft der FCK den Aufstieg in die 2. Liga? Im letzten Heimspiel der Saison empfangen die Pfälzer Borussia Dortmund II. SWR Sport überträgt die Partie am 30. April ab 14 Uhr live.

Für den 1. FC Kaiserslautern geht es in der 3. Liga um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga. Das Team von Marco Antwerpen trifft am drittletzten Spieltag auf die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Es ist das erst zweite Aufeinandertreffen überhaupt für die beiden Klubs, im Hinspiel gab es ein glanzloses 0:0. Die Pfälzer sind im heimischen Stadion jedoch eine Macht und wollen vor ihren Fans einen weiteren Schritt Richtung Aufstieg schaffen.

FCK hat spielfrei am letzten Spieltag

Für den FCK ist die Partie gegen BVB II das letzte Heimspiel der Drittliga-Saison. Weil Türkgücü München den Spielbetrieb eingestellt hat, haben die Pfälzer am letzten Spieltag unfreiwillig spielfrei. Umso wichtiger wird der Auftritt gegen Dortmund am 36. Spieltag.

Kommentar: tba

SWR Sport zeigt die Partie der 3. Liga live im SWR Fernsehen, bei SWR.de/sport, der ARD Mediathek und im SWR Sport Youtube-Kanal.