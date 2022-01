per Mail teilen

Die SG BBM Bietigheim schwimmt auf einer Erfolgswelle. Sowohl in der Bundesliga als auch in der Gruppe B der European League ist Bietigheim Tabellenführer. Nach dem Auftaktsieg gegen Titelverteidiger Nantes in der European League Gruppenphase schlägt der Tabellenführer der Handball Bundesliga Frauen auch das rumänische Team CS Minaur Baia Mare.