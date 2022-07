Der VfB empfängt Valencia zum Testspiel - SWR Sport überträgt live

Kurz vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison empfängt der VfB Stuttgart am 23. Juli den FC Valencia zum Testspiel. Anpfiff in der Mercedes-Benz Arena ist um 15:30 Uhr. SWR Sport überträgt die Partie live im SWR Fernsehen BW, im Livestream und auf YouTube.

Dank des Last-Minute-Siegtreffers im letzten Saisonspiel gegen Köln spielt der VfB Stuttgart auch in dieser Spielzeit erstklassig. Um sich auf das erste Saisonspiel am 07. August gegen RB Leipzig (15:30 Uhr) bestmöglich zu wappnen, bestreiten die Schwaben in der Vorbereitung wieder einige Testspiele. Etwa gegen Wehen Wiesbaden und beim SV Böblingen waren die Stuttgarter bereits erfolgreich. Am 23. Juli erwartet das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo aber ein anderes Kaliber: Mit dem FC Valencia kommt ein spanischer Erstligist in die Mercedes-Benz Arena.

SWR Sport überträgt das Testspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Valencia live

SWR Sport überträgt das Testspiel live ab 15:15 Uhr. Zu sehen gibt's die Partie im SWR Fernsehen BW, im Livestream und auf Youtube. Spannend wird sein, wer für die Schwaben dann auflaufen wird. Denn noch sind die wechselwilligen Sasa Kalajdzic, Borna Sosa und Orel Mangala mit an Bord. Sie alle werden mit namenhaften Klubs in Verbindung gebracht. Ein konkretes Angebot liegt laut Sportdirektor Sven Mislintat allerdings noch nicht vor.

Hier könnt ihr mitdiskutieren Wer während des Testspiels zwischen dem VfB und Valencia mit anderen Fans diskutieren will: SWR Sport zeigt die Partie am Samstag ab 15:15 Uhr im Livestream und bei SWR Sport auf YouTube.

Kommentator: Martin Maibücher

Experte: Timo Hildebrand

Moderatorin: Lea Wagner