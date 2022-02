Weltklasse Tanzsport aus Pforzheim

per Mail teilen

Heimspiel für das Pforzheimer Latein-Weltklassepaar Marius-Andrei Balan und Khrystyna Moshenska. Die Höhepunkte des WM-Finales am 4.12. ab 23:50 Uhr im SWR Fernsehen.

Die große Chance auf den Titel

Das Lateinpaar Balan/Moshenska tanzt seit Jahren in der Weltspitze mit und tritt für den veranstaltenden Verein Schwarz Weiss Club Pforzheim an. Bei der Heim-Weltmeisterschaft in den lateinamerikanischen Tänzen wollen sie als Weltranglistenerste endlich den Fluch des ewigen WM-Zweiten ablegen und den WM-Titel gemeinsam holen. Zumal die russischen Titelverteidiger Armen Tsaturyan & Svetlana Gudyno vom Tanzsport zurückgetreten sind.

Bekanntes Terrain für Khrystyna Moshenska

Khrystyna Moshenska kennt das Gefühl als Weltmeisterin bereits. Sie hatte den WM-Titel mit ihrem früheren Partner Aniello Langella schon drreimal gewinnen können (2012-2014).

Pforzheim steht Kopf

Das Publikum im Pforzheimer CongressCentrum wird alles geben, um Marius-Andrei Balan und Khrystyna Moshenska zum Latein-WM-Titel zu tragen.

Zusammenfassung der Höhepunkte vom Abend am 4.12.2021 ab 23:50 Uhr im SWR Fernsehen

Wiederholung: 5. Dezember ab 13:30 Uhr im SWR Fernsehen

Kommenator: Martin Thiel