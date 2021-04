Ein weiteres wichtiges Spiel steht dem 1. FC Kaiserslautern bevor: Am Samstag, 17. April, kommt der starke Aufsteiger aus Saarbrücken auf den Betzenberg. Wir zeigen die Partie vom 32. Spieltag live ab 14 Uhr im SWR Fernsehen, via Stream auf SWR.de/sport und im SWR Sport YouTube-Kanal.

Es ist das Südwest-Duell mit unterschiedlichen Voraussetzungen: Geografisch liegen Kaiserslautern und Saarbrücken etwa 60 Kilometer auseinander. In der Tabelle der 3. Liga liegen Welten zwischen dem 1. FCK und dem 1. FCS. Während Aufsteiger Saarbrücken als Fünfter dem Derby auf dem Betzenberg also gelassen entgegensehen kann, geht es für den 1. FC Kaiserslautern um das sportliche Überleben.

FCK im Aufwärtstrend, aber 3 Punkte hinter Nichtabstiegsrang

Immerhin ist der FCK im Aufwärtstrend, hat fünf Punkte geholt in der zurückliegenden englischen Woche. Der Abstand zu den Nichtabstiegsrängen ist etwas kleiner geworden, beträgt aber immer noch 3 Punkte bis zum rettenden Ufer. Aber die Aufholjagd der Pfälzer hat auch seine Spuren hinterlassen. Trainer Marco Antwerpen geht mit erheblichen Sorgen in das Rheinland-Pfalz/Saar-Derby gegen den 1. FC Saarbrücken.

Derby, das lange Zeit verschwunden war

Das letzte Bundesliga Duell auf dem Betzenberg, fand 1993 statt. Vier Jahre später das letzte große Aufeinandertreffen im DFB-Pokal. Als der FCK in der Meistersaison 97/98 mit 4:0 in Saarbrücken triumphierte. In der Halbzeitpause erinnert SWR Sport an diesen Fußball-Klassiker, bei dem Olaf Marschall per Fallrückzieher schon früh die Zeichen auf Sieg gestellt hatte. Dazu begrüßt Moderator Benjamin Wüst die beiden Meister von 1998 Olaf Marschall und Thomas Riedl zum Gespräch auf dem Betzenberg.

Spannung garantiert

In der Hinrunde trennten sich beide 1:1, nachdem Torhüter Spahic die Rote Karte sah und der FCK in Unterzahl den späten Ausgleich kassierte.Eine gefühlte Niederlage und eines von 16 Unentschieden in dieser Saison für die Pfälzer. Der FCK benötigtjetzt dringend einen Dreier im Abstiegskampf, für die Gäste aus dem Saarland ist es schon eher ein Prestige-Duell. Ob dem FCK der erhoffte Befreiungsschlag gelingt, die Analyse und alle Stimmen zum Spiel,gibt es am kommenden Samstag in SWR Sport Fußball-Live, ab 14 Uhr im SWR Fernsehen.

SWR Sport zeigt die Partie vom 32. Spieltag, von 14-16 Uhr live im SWR Fernsehen, via Stream auf SWR.de/sport und im SWR Sport YouTube-Kanal. Eine ausführliche Zusammenfassung der Partie gibt es zudem am Samstag ab 17:30 Uhr bei "SWR Sport Fußball" im SWR Fernsehen. Alle Hintergründe und Stimmen zum Spiel zeigt dann SWR Sport RP am Sonntag ab 22:05 Uhr im SWR Fernsehen RP.

Kommentar: Philipp Sohmer

Moderation: Benjamin Wüst