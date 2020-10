Live am 31.10. ab 14 Uhr: Waldhof Mannheim - 1. FC Magdeburg

Der SV Waldhof Mannheim trifft am achten Spieltag der 3. Liga auf den 1. FC Magdeburg. SWR Sport zeigt die Partie am 31.10.2020 ab 14 Uhr live im SWR Fernsehen, via Stream auf SWR.de/sport und im SWR Sport YouTube-Kanal.