Der 1. FC Kaiserslautern reist am 20. Spieltag der 3. Liga zum Topteam nach Dresden. SWR Sport zeigt die Partie am 23.1.21 ab 14 Uhr live im SWR Fernsehen, via Stream auf SWR.de/sport und im SWR Sport YouTube-Kanal.

Sendung am Sa , 23.1.2021 14:00 Uhr, SWR Sport Extra, SWR Fernsehen