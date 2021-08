per Mail teilen

Springreiten vom Traditionsturnier in Donaueschingen & Speerwurfmeeting der Topathleten in Offenburg. Live im SWR. Sonntag, 15.8.2021 ab 15:45 Uhr.

Erste Chance für die internationalen Springreiter und Speerwerfer nach den Olympischen Spiele von Tokio ihr Können den Zuschauern in Baden-Württemberg zu zeigen.

SWR Sport zeigt das Meeting in Offenburg und den Großen Preis von Donaueschingen ab 15:45 Uhr live in SWR Fernsehen, via Stream auf SWR.de/sport und im SWR Sport YouTube-Kanal.

Springreit-Asse

Beim traditionsreichen CHI in Donaueschingen geht es zum Ende der grünen Saison für die Springreiter um den Großen Preis der Stadt.

Speerwurf-Elite

Das internationalen Speerwurf-Meeting in Offenburg wartet bei Männern und Frauen immer wieder mit Olympiasiegern, Welt-, Europameistern und den internationalen Rekordhaltern auf.

Kommentator Reiten: nnb

Kommentator Speerwerfen: nnb