Der 1. FC Kaiserslautern trifft am zehnten Spieltag der 3. Liga auf den 1. FC Magdeburg. SWR Sport zeigt die Partie am 14.11.2020 ab 14 Uhr live im SWR Fernsehen, via Stream auf SWR.de/sport und im SWR Sport YouTube-Kanal.

Die Hoffnung ist groß, dass der 1. FC Kaiserslautern nach dem 2:1-Sieg in Zwickau seine Negativserie beendet hat. Es war der erste Saisonsieg der Pfälzer, gegen den 1. FC Magdeburg soll der zweite folgen - und der erste vor heimischem Publikum. Zwei Mannschaften im Aufwind Die Gäste haben am letzten Spieltag mit einem Sieg über Meister Bayern München II den letzten Tabellenplatz verlassen und nach drei Wochen zum ersten Mal wieder gepunktet. Gunther Metz analysiert Gunther Metz (Nachwuchstrainer beim 1. FC Kaiserslautern) ist als Gast live im Studio und analysiert mit SWR Moderator Christian Döring die Partie. Das Spiel wird Florian Winkler kommentieren. SWR Sport zeigt die Partie ab 14 Uhr live in SWR Fernsehen, via Stream auf SWR.de/sport und im SWR Sport YouTube-Kanal.