1. FC Kaiserslautern gegen Braunschweig. Von 1963 bis 1985 ein Klassiker der Bundesliga. SWR Sport zeigt den Auftakt in der 3. Fußballliga live: 24.7.21 ab 14 Uhr im SWR Fernsehen, via Stream auf SWR.de/sport und im SWR Sport YouTube-Kanal.

Klassiker seit 58 Jahren

Die neue Saison 2020/2021 der 3. Liga startet mit einem Klassiker der Bundesliga-Gründungsmitglieder FCK und Braunschweig auf dem Betzenberg. Seit 1963 hat es insgesamt 60 Begegnungen zwischen den beiden Fußball-Teams gegeben: Im DFB-Pokal, der Bundesliga, der 2. Bundesliga und in der 3. Liga.

FCK nach Zahlen vorn

Über den langen Zeitraum betrachtet ist die Bilanz recht ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für Lautern: Der FCK hat fünf Siege mehr errungen als Braunschweig, bei 15 Unentschieden. Auch in der Torbilanz geben sich beide Clubs nicht viel: Auf 78 Treffer kommt der FCK, die Braunschweiger auf 73. In der letzten gemeinsamen 3. Liga-Saison (2019/2020) konnte Braunschweig beide Spiel mit insgesamt 5:0 Toren klar für sich entscheiden, stieg am Ende in die 2. Bundesliga auf und in der letzten Saison wieder ab.

