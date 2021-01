SWR Sport zeigt die Partie des 7. Spieltags, am 24.10.2020 ab 14 Uhr live in SWR Fernsehen, via Stream auf SWR.de/sport und im SWR Sport YouTube-Kanal.

Der 1. FC Kaiserslautern will nach der Partie unter der Woche zu Hause gegen den FC Ingolstadt in Meppen (Samstag, 14 Uhr) unbedingt gewinnen oder zumindest punkten. Trainer Jeff Saibene dürfte sich gute Chancen ausrechnen, denn die Emsländer sind alles andere als heimstark in die Saison gestartet. Alois Schwartz als Experte im Studio Gast im Studio ist Alois Schwartz, der fünf Jahre lang die zweite Mannschaft des FCK trainiert hat und bei den Profis 2008 und 2009 übergangsweise in der Verantwortung stand. Danach arbeitete Schwartz unter anderen als Chefcoach in Sandhausen und Karlsruhe. Moderatorin wird Lea Wagner sein, das Spiel wird Martin Maibücher kommentieren. SWR Sport zeigt die Partie ab 14 Uhr live in SWR Fernsehen, via Stream auf SWR.de/sport und im SWR Sport YouTube-Kanal.