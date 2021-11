Live: E. Braunschweig - 1. FC Kaiserslautern, 18.12. ab 14 Uhr

SWR Sport zeigt Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Kaiserslautern (Fußball, 3. Liga, 20. Spieltag) am 18.12.2021 ab 14 Uhr live im SWR Fernsehen, der ARD Mediathek via Stream auf SWR.de/sport und im SWR Sport YouTube-Kanal.

Der alte Klassiker der Fußball-Bundesliga-Gründungsmitglieder. Und der letzte Spieltag der 3. Liga vor der Weihnachtspause. 3. Liga live im SWR Fernsehen, bei SWR.de/sport, der ARD Mediathek & im SWR Sport Youtube-Kanal

Sendung am Sa. , 18.12.2021 14:00 Uhr, SWR Sport Extra, SWR Fernsehen