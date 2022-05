"Der FCK steigt auf - Lautern feiert" und SWR Sport ist live dabei

Heute steht Kaiserslautern Kopf: Der FCK feiert den Aufstieg in die 2. Liga und SWR Sport ist live dabei. Los geht's um 18:15 Uhr, zu sehen gibt's die Feier im SWR Fernsehen RLP, im Livestream und auf YouTube.

Was für ein Spiel und was für eine Stimmung: Der 1. FC Kaiserslautern ist nach vier Jahren in der 3. Liga in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Daniel Hanslik und Philipp Hercher erzielten die Tore beim 2:0-Sieg im Relegations-Rückspiel gegen Dynamo Dresden. Das Hinspiel endete 0:0.

FCK präsentiert sich auf großer Bühne in Kaiserslautern

Die Euphorie der 3.000 mitgereisten Fans kannte keine Grenzen. Doch auch die treuen Roten Teufel beim Public Viewing am Betzenberg feierten ihr Team ausgelassen - sogar mit Platzsturm! Heute feiert ganz Kaiserslautern seine Helden und SWR Sport ist live dabei: Im SWR Fernsehen gibt es ab 18:15 Uhr eine Sondersendung vom Stiftsplatz in Kaiserslautern, moderiert von Benjamin Wüst. An seiner Seite steht FCK-Experte Thomas Riedl. Star des Abends wird aber die Mannschaft sein: Désirée Krause ist ganz nah dran am Team und liefert die Interviews. Um 20:15 Uhr sendet SWR Sport dann ein weiteres Extra: "Der FCK steigt auf - Lautern feiert".