Der SV Waldhof Mannheim tritt am 15. Spieltag der 3. Liga zum Auswärtsspiel beim TSV 1860 München an. SWR Sport überträgt am 12. Dezember live ab 14 Uhr. Im SWR Fernsehen, bei SWR.de/sport und auf dem YouTube-Kanal von SWR Sport.

Der SV Waldhof Mannheim tritt am Samstag, den 12. Dezember, bereits zum zweiten Auswärtsspiel in einer Woche an. Das Nachholspiel vom 9. Spieltag beim SV Meppen verlor Mannheim am Dienstagabend mit 0:2. Die erste Niederlage für die Waldhöfer nach fünf Spielen.

Drei Tage zuvor hatte die Mannschaft von Patrick Glöckner zuhause Tabellenführer Saarbrücken noch mit 4:1 geschlagen und von der Tabellenspitze gestürzt. Auch am Samstag in München treffen zwei Traditionsvereine aufeinander, die in dem Fall auch noch Tabellennachbarn sind.

Experte im Studio: Ex-Profi Sebastian Freis

Der gewohnte Experte im Studio und Gesprächsgast von SWR Sport-Moderatorin Lea Wagner ist diesmal Sebastian Freis. Erst 2019 hat er seine aktive Karriere beendet. Der 35-Jährige spielte unter anderem für den Karlsruher SC und den SC Freiburg. Inzwischen ist er als Scout tätig und ein Kenner der 3. Liga.

Kommentiert wird das Spiel von SWR-Reporter Michael Bollenbacher.

Eine Zusammenfassung des Spiels mit Reaktionen gibt es am Samstag ab 17:30 Uhr bei "SWR Sport" im SWR Fernsehen.

Video on demand: Die Übertragung von „SWR Sport“ gibt es im Anschluss als Video auf Abruf online auf www.SWR.de/sport und im SWR Kanal der ARD Mediathek (aus lizenzrechtlichen Gründen ohne Spielbilder aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga).

3. Liga live - im SWR Fernsehen und als Stream

