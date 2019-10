per Mail teilen

SWR Sport zeigt Sport der Spitzenklasse. Die nächsten Übertragungen: Fußball, Motocross & Pferdesport

Turnen live: Weltmeisterschaften in Stuttgart

Alle TV-Sendungen und Streams von der Turn-WM gibt es als Video auf Abruf im SWR Kanal der ARD Mediathek. Infos, Ergebnisse, Stories, Interviews auch auf SWR Sport

Parkour: Die Stadt ist seine Arena (Reportage)

Montag, 21. Oktober 2019, 18:15 – 18:45 Uhr

Andreas Haug kennt keine Hindernisse, lässt sich nicht ausbremsen - Andy ist ein Parkour-Sportler. Einen Sportplatz braucht er dafür nicht, die Stadt ist seine Arena. Er spielt mit Hindernissen, überwindet mit seinem Körper alles, was sich ihm in den Weg stellt. Bei der Turn-Weltmeisterschaft in Stuttgart ist er dabei. Parkour soll dort ein Höhepunkt werden. Die Reportage „Mensch Leute: Der Parkour-Profi – Die Stadt ist seine Sportarena“ stellt den Ausnahmesportler aus Freudenstadt vor.

Im SWR Fernsehen

Fußball live: 3. Liga

Samstag, 2. November 2019

14:00 – 16:00 Uhr: 1. FC Kaiserslautern – Würzburger Kickers

im SWR Fernsehen

Motocross live: ADAC Supercross in Stuttgart

Freitag, 8. November 2019

20:00 Uhr – Veranstaltungsende (ca. 23:30 Uhr)

im SWR Sport Livestream & im SWR Kanal der ARD Mediathek

Fußball live: 3. Liga

Samstag, 9. November 2019

14:00 – 16:00 Uhr: SGS Großaspach – Waldhof Mannheim

im SWR Fernsehen

Motocross live: ADAC Supercross in Stuttgart

Samstag, 9. November 2019

18:30 Uhr – Veranstaltungsende (ca. 22:00 Uhr)

im SWR Sport Livestream & im SWR Kanal der ARD Mediathek

Pferdesport: 35. Stuttgart German Masters

Samstag, 16. November 2019

15:45 – 17:00 Uhr German Master im Gespannfahren & Springreiten

im SWR Fernsehen

Sonntag, 17. November 2019

16:00 – 17:15 Uhr Großer Preis von Stuttgart (Springreiten)

im SWR Fernsehen

Fußball live: 3. Liga

Samstag, 23. November 2019

14:00 – 16:00 Uhr: SV Waldhof Mannheim – FC Ingolstadt 04

im SWR Fernsehen

Fußball live: 3. Liga

Samstag, 30. November 2019

14:00 – 16:00 Uhr: FC Victoria Köln - 1. FC Kaiserslautern

im SWR Fernsehen