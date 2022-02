per Mail teilen

29. Spieltag der 3. Liga: Kaiserslautern will seinen Vorsprung beim VfL Osnabrück weiter ausbauen. SWR Sport zeigt das Spiel am 5. März ab 14 Uhr live im SWR.

Nach Verl ist vor Osnabrück. Es gilt für den FCK das Punktekissen weiter aufzupolstern, um sich von den engsten Verfolgern im Kampf um den direkten Aufstiegsplatz zur 2. Liga etwas abzusetzten.

Tabellenführer Magdeburg scheint der Aufstieg nicht mehr zu nehmen sein. Aber hinter dem FCK ist bis ins Mittelfeld der Tabelle für alle noch alles drin im Kampf um die Plätze zwei und drei (Relegation).

Live im SWR Fernsehen, der ARD Mediathek und SWR Sport YouTube

Osnabrück gegen die Roten Teufel an der Bremer Brücke. Los geht's am Samstag, den 5.3. ab 14 Uhr live im SWR Fernsehen, via Stream auf SWR.de/sport und im SWR Sport YouTube-Kanal.

Mehr FCK samstags & sonntags im SWR Fernsehen

Eine ausführliche Zusammenfassung der Partie gibt es zudem am Samstag ab 17:30 Uhr bei "SWR Sport Fußball" im SWR Fernsehen. Alle Hintergründe und Stimmen zum Spiel zeigt dann SWR Sport RP am Sonntag ab 22:05 Uhr im SWR Fernsehen RP.