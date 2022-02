Am 28. Spieltag der 3. Liga tritt der SV Waldhof Mannheim beim Halleschen FC an. SWR Sport zeigt das Spiel am 26. Februar ab 14 Uhr live im SWR.

Eine Woche nach dem Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern tritt der SV Waldhof Mannheim beim abstiegsbedrohten Halleschen FC an. Können die Mannheimer noch einmal im Kampf um den Aufstieg in die 2. Liga eingreifen? Experte: nnb

Moderation: nnb

Reporter: nnb Halle - Mannheim live im SWR SWR Sport zeigt die Partie der 3. Liga live im SWR Fernsehen, bei SWR.de/sport, der ARD Mediathek und im SWR Sport Youtube-Kanal.

Sendung am Sa. , 26.2.2022 14:00 Uhr, SWR Sport Extra, SWR Fernsehen