Der SV Waldhof Mannheim verliert seine Drittligapartie gegen den SV Meppen. Das Tor zum 0:1 für den SV Meppen schoss Yannick Osee in der 19. Minute. Für Mannheim ist es bereits das sechste Spiel in Serie ohne Sieg in der 3. Liga. In der Tabelle stehen sie weiterhin im sicheren Mittelfeld mit neun Punkten Abstand zur Abstiegszone.