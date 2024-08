Am zweiten Spieltag der neuen Bundesligasaison erwartet der VfB Stuttgart den FSV Mainz 05. Die TSG Hoffenheim reist zur Eintracht nach Frankfurt. SWR1 Stadion am Samstag (31.8.) ab 14:00 Uhr!

Der VfB Stuttgart mit Aufstellungs-Nöten in der Abwehr

Es kommt ein starker Gegner an den Neckar. Der VfB Stuttgart empfängt Mainz 05 - und hat Personalprobleme. Offensiv hat Trainer Sebastian Hoeneß die Qual der Wahl, defensiv nach wie vor kaum Optionen. Der Kader des VfB Stuttgart kommt vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen Mainz 05 am Samstag etwas unausgewogen daher. Was allerdings weniger an undurchdachter Personalplanung liegt als an ungleich verteiltem Verletzungspech. Mit "vorne tendenziell eher zu viel, hinten aktuell definitiv zu wenig" umriss Hoeneß seine derzeitigen Auswahlmöglichkeiten.

Im Defensivbereich zeichnet sich für den VfB Stuttgart aber auch ein Silberstreif am Horizont ab. Wie Trainer Sebastian Hoeneß vor dem ersten Heimspiel der neuen Saison gegen Mainz 05 mitteilte, wird Rechtsverteidiger Josha Vagnoman wieder zum Kader gehören. "Er wird nicht starten", betonte er, ergänzte aber: "Wir trauen ihm auch zu, zu spielen."

Die VfB-Stürmer sind alle fit

Im Gegensatz zur Defensive kann Hoeneß in der Offensive aus dem Vollen schöpfen - und womöglich auch El Bilal Touré in seine Planungen einbeziehen. Dem auf Leihbasis von Atalanta Bergamo verpflichteten Angreifer aus Mali fehle noch ein entsprechendes Visum für Deutschland, aber "da schaut es gut aus", sagte Hoeneß und ergänzte: "Wenn das Visum da ist, wird er spielen."

Keinen Illusionen gibt sich Hoeneß mit Blick auf den kommenden Gegner hin. Unter Trainer Bo Henriksen habe Mainz nicht nur den Abstieg verhindert, "seit er da ist, sind sie Fünfter in der Bundesliga-Tabelle" und dementsprechend eine "gute Mannschaft" und "große Herausforderung". Außerdem sei der VfB "aktuell überhaupt nicht in der Position, jemanden zu unterschätzen".

Härtefälle im Angriff

Vorne wird der 42-Jährige derweil wieder einige Härtefälle zu moderieren haben. Nationalstürmer Deniz Undav und Flügelspieler Jamie Leweling kamen beim 5:0 im DFB-Pokal bei Zweitligist Preußen Münster am Dienstag beispielsweise erst von der Bank. Beim Liga-Auftakt beim SC Freiburg (1:3) am Wochenende zuvor waren die Neuzugänge Nick Woltemade und Fabian Rieder erst eingewechselt worden. Der Kongolese Silas, immer noch einer der Fan-Lieblinge, kam in beiden Partien gar nicht zum Einsatz.

Christian Heidel: "Ich habe schon alles erlebt."

Sportvorstand Christian Heidel vom FSV Mainz 05 ist nach den Neuzugängen der letzten Tage zufrieden mit dem Kader. Dennoch ließ er die Tür für weitere Transfers offen und schloss weitere Transfers bei den Rheinhessen vor dem zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga nicht aus. "In der Phase sage ich nie Nie, weil ich habe alles schon erlebt", so Heidel vor der Partie beim VfB Stuttgart.

Das Transferfenster für Neuzugänge in der Bundesliga schließt am Freitag um 20.00 Uhr. "Ich finde, dass unser Kader genau die richtige Größe jetzt hat", sagte Heidel. Der Markt verändere sich allerdings minütlich", betonte er. Die 05er hatten zuletzt Abwehrspieler Moritz Jenz vom Liga-Kontrahenten VfL Wolfsburg ausgeliehen und Mittelfeldmann Hyun-Seok Hong vom belgischen Club KAA Gent verpflichtet. Beide Spieler seien Kandidaten für den Kader in der Partie gegen Stuttgart, betonte FSV-Trainer Bo Henriksen. "Ich bin sehr zufrieden mit den beiden Neuzugängen. Das war sehr gut für uns. Als Trainer möchte ich natürlich immer mehr Neuzugänge. Mal sehen, was noch passiert", sagte der Coach.

Trainer Bo Henriksen kann bei Vizemeister VfB Stuttgart personell aus dem Vollen schöpfen. "Ich denke, dass alle bereit sind", sagte der Däne am Donnerstag: "Wir kommen mit viel Energie, wir wollen etwas holen."

TSG Hoffenheim: Ausflug nach Frankfurt "tolle Herausforderung"

Auf die TSG Hoffenheim wartet nach dem erfolgreichen Saisonstart gegen Holstein Kiel nun bei der Frankfurter Eintracht eine schwierige Auswärtsaufgabe. "Das ist ein Stadion, das extrem heiß ist und in der Lage, eine Mannschaft nach vorne zu peitschen. Für uns ist es eine tolle Herausforderung, dort zu bestehen", so Trainer Pellegrino Matarazzo vor der Partie bei Eintracht Frankfurt am Samstag. Besonderer Fokus lag bei den Hoffenheimern im Vorfeld der Partie auf der Integration der Neuzugänge, die spät zum Team gestoßen waren. "Ich bin selbst überrascht, dass wir so viel Geld in die Hand genommen haben", sagte Matarazzo. Unter anderem hatten sich der Franzose Valentin Gendrey von US Lecce und Zweitliga-Torschützenkönig Haris Tabakovic (Bosnien und Herzegowina/Hertha BSC) der TSG angeschlossen. Zuvor war bereits Adam Hlozek für 18 Millionen Euro von Meister Bayer Leverkusen gekommen. "Das wird seine Zeit definitiv brauchen", erklärte der Coach: "Es gibt ein paar Spieler, für die auch die Bundesliga Neuland ist. Aber die Jungs geben uns Breite und sorgen für Konkurrenzkampf."

Moderation: Detlev Lindner