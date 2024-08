Die erste Runde des DFB-Pokals in SWR1 Stadion

Für die "Kleinen" ist es das Spiel des Jahres, für die "Großen" Pflichtaufgabe und möglicher Stolperstein zugleich: Die Rede ist von der ersten Runde im DFB-Pokal. Live-Fußball in SWR1 Stadion am Samstag (17.8.) ab 14:00 Uhr!

Klein gegen Groß - wem gelingt die Überraschung?

Gleich sechs Teams aus dem Südwesten spielen am Samstagnachmittag live in SWR1 Stadion. Dabei kommt es auch zu einem reinen Baden-Württemberg-Duell: Regionalliga-Aufsteiger FC 08 Villingen empfängt den Bundesligisten 1. FC Heidenheim. Bereits zum 12. Mal stehen die Villinger in der 1. DFB-Pokal-Runde, doch noch nie konnten sie diese überstehen. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, freut man sich bei den Schwarzwäldern riesig auf diese Partie. Spielbeginn in Villingen ist um 15.30 Uhr.

Bereits ab 13:00 Uhr hat Oberligist Schott Mainz den Zweitligisten Greuther Fürth zu Gast. Der Mainzer Underdog steht zum dritten Mal in Folge im DFB-Pokal, doch auch er konnte noch nie die erste Hürde erfolgreich nehmen. Und deshalb lautet die Devise des Mainzer Mittelfeldspielers Silas Schwarz auch schmunzelnd: "Es heißt doch: Aller guten Dinge sind drei..."

Der SC Freiburg muss ab 15:30 Uhr beim Drittligisten VfL Osnabrück ran. Es wird das erste Pflichtspiel des neuen SC-Trainers Julian Schuster. Oberligist VfR Aalen empfängt zeitgleich das Zweitliga-Team von Schalke 04 und der 1. FC Kaiserslautern mit Neu-Trainer Markus Anfang wird ebenfalls ab 15:30 Uhr alles dafür tun, um nicht beim Drittligisten FC Ingolstadt zu stolpern.

Fußball-Feiertag in Ulm

Bereits am Freitagabend feiert die Region Ulm einen ganz besonderen Fußball-Feiertag. Der FC Bayern München ist beim SSV Ulm 1846 Fußball zu Gast. Das Donaustadion ist seit Monaten ausverkauft. Und das Team von SSV-Trainer Thomas Wörle will diesen Abend zu einem besonderen machen. Wie sich die Ulmer gegen den haushohen Favoriten geschlagen, und wie sich auch die beiden anderen Südwest-Clubs (Hoffenheim in Würzburg und Mainz 05 bei Wehen Wiesbaden) am Freitagabend präsentiert haben, auch das hören Sie in SWR1 Stadion am Samstag ab 14 Uhr.

Moderation: Kersten Eichhorn