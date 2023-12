Mainz tritt trotz neuem Trainer im Tabellenkeller auf der Stelle. Heidenheim nähert sich dagegen als Aufsteiger dem Mittelfeld. Wer gewinnt das Duell am 15. Spieltag?

Gelingt Mainz unter Siewert der zweite Sieg?

Keine Tore, kein Sprung in der Tabelle: Der FSV Mainz offenbarte zum Abschluss des 14. Spieltags, warum er im Abstiegskampf steckt. In Köln reichte es nur zu einer Nullnummer im Dauerregen, die den FSV nicht weiterbringt. Mainz verlor zwar unter dem neuen Trainer Jan Siewert nur eines von fünf Spielen, gewann dabei aber auch nur eine Partie und kommt deswegen nicht recht vom Fleck. Der FSV liegt mit nur neun Punkten auf Rang siebzehn, also auf dem ersten direkten Abstiegsplatz.

Kleiner Hoffnungsschimmer für die Rheinhessen war das Startelf-Comeback von Stürmer Jonathan Burkardt, der nach ausgestandener Knieverletzung und nach 392 Tagen wieder in der Anfangsformation stand. Und Burkardt hätte sein Team auch in Führung bringen können. Gleich zu Beginn der Partie wurde sein Schuss auf das Kölner Tor jedoch gerade noch abgeblockt. Wird Burkardt für Mainz zum Matchwinner gegen Heidenheim? Wie geht der FSV die Partie gegen den Aufsteiger an? Dazu unterhält sich SWR1 Stadion mit dem Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt kurz vor Anpfiff.

Verschafft sich Aufsteiger Heidenheim in Mainz weiter Luft?

Heidenheims Trainer Frank Schmidt war nach dem 3:2 Heimsieg gegen Darmstadt am letzten Samstag die Erleichterung förmlich anzusehen. Einer der auffälligsten Spieler des FCH war erneut Jan-Niklas Beste, der Mann für die Standards. Dreimal legt er gegen Darmstadt auf und spielt sich so in den Blickpunkt - auch bei Bundestrainer Julian Nagelsmann? Sollte dieser bei Jan-Niklas Beste durchklingeln, wäre der Top-Vorlagengeber der Fußball-Bundesliga aktuell noch überrascht. Seine bisher starken Leistungen und die drei Assists, die dem 24 Jahre alten Flügelspieler des 1. FC Heidenheim am Samstag beim 3:2 gegen den Mitaufsteiger SV Darmstadt 98 gelungen waren, dürften aber auch dem Bundestrainer nicht verborgen geblieben sein.

"Ich denke da gar nicht drüber nach, sondern genieße den Tag und dann schauen wir mal", sagte Beste. Im enorm wichtigen Spiel gegen die Lilien bereitete er per Freistoß aus dem Halbfeld die Führung von Jan Schöppner vor und schlug die beiden Eckbälle, die zum Doppelschlag durch Kapitän Patrick Mainka führten. Bereits acht Treffer in dieser Saison hat Beste eingeleitet. In der heimischen Arena ist Neuling Heidenheim in der Bundesliga längst angekommen. 13 von 14 Zählern holte der Club im Stadion auf dem Schlossberg und steht so auf Platz dreizehn.

Nun soll es auch auswärts mal mit einem Dreier klappen. Beim FSV Mainz 05 bietet sich am Samstag die nächste Möglichkeit. "Ob wir reif dafür sind, weiß ich nicht, das müssen wir zeigen. Aber es würde Zeit werden", sagte Trainer Frank Schmidt. Wie geht Heidenheim das Spiel in Mainz an? SWR 1 Stadion spricht mit Schmidt kurz vor Spielbeginn.

Der 15. Spieltag der Fußball Bundesliga

Außerdem im Programm noch die Nachmittags-Spiele Augsburg gegen Dortmund, Bochum gegen Union Berlin und Darmstadt gegen Wolfsburg . Also auch am kommenden Samstag Fußball pur in allen Facetten in SWR1 Stadion!

Moderation: Detlev Lindner