VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg. Hoffenbeim muss bei Borussia Dortmund ran. In der 2. Liga kommt es zum spannenden Duell zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem Hamburger SV.

VfB-Torwart Müller - Wiedersehen mit den Ex-Kollegen

Für den neuen Torwart des VfB Stuttgart, Florian Müller, ist das Duell mit dem SC Freiburg am Samstag ein ganz besonderes. Es ist nicht nur ein baden-württembergisches Prestigeduell, sondern für Müller das schnelle Wiedersehen mit den ehemaligen Kollegen. Denn in der vergangenen Saison stand er noch bei Freiburg im Tor. Die Breisgauer kommen nach dem Sieg gegen Dortmund mit breiter Brust nach Stuttgart. Der VfB will nach der 0:4-Niederlage in Leipzig den zweiten Heimsieg landen. Allerdings plagen die Stuttgarter, nach den Langzeitausfällen von Sasa Kalajdzic, Silas Wamangituka und Talent Mohamed Sankoh, Sturmprobleme. Wir sprechen in "SWR1 Stadion" vor dem Anpfiff mit dem VfB-Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzlsperger darüber, ob noch ein Stürmer verpflichtet werden soll.

Hoffenheim will auch in Dortmund punkten

Bereits am Freitag spielt die TSG Hoffenheim bei Borussia Dortmund. Das Team von Sebastian Hoeneß will den Schwung von vier Punkten aus zwei Spielen auch gegen den BVB mitnehmen. Der 1. FSV Mainz 05 hat es, nach der Niederlage in Bochum vergangene Woche, im Heimspiel gegen Greuther Fürth mit dem zweiten Bundesliga-Aufsteiger zu tun. Bo Svensson strebt dabei mit seiner Mannschaft den zweiten Heimsieg der Saison an.

Zweitliga-Duell zwischen Heidenheim und dem HSV

In der 2. Liga treffen am Samstag zwei Mannschaften aufeinander, die zu den Schwergewichten der Liga gehören. Der 1. FC Heidenheim empfängt den Hamburger SV. Die Heidenheimer scheiterten in der Saison 2019/20 nur knapp in der Relegation am Bundesliga-Aufstieg. Der ehemalige Bundesliga-Dino HSV scheiterte in den vergangenen drei Jahren jeweils im Saison-Endspurt am Aufstieg. In dieser Saison soll es klappen. Beide Teams haben nach vier Spielen fünf Punkte auf dem Konto und sind Tabellennachbarn.

FCK will in der 3. Liga Wiedergutmachung

In der 3. Liga gab es für den 1. FC Kaiserslautern unter der Woche die Euphorie-Bremse. Nur drei Tage nach dem ersten Saisonsieg verlor die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen 0:1 in Halle. Am Samstag gegen Zwickau soll der nächste Dreier her. Auch der SV Waldhof spielt. Die Mannheimer treten beim bisher starken Aufsteiger Viktoria Berlin an.

Moderation: Kersten Eichhorn