Der SC Freiburg könnte - mit einem Heimsieg gegen den 1. FC Köln - am Samstagnachmittag Tabellenführer sein. Der FSV Mainz befindet sich dagegen am anderen Ende der Tabelle.

Wenn der SC Freiburg gegen den Aufsteiger Köln gewinnt wäre der SC - zumindest am Samstagnachmittag - Tabellenführer der Fußball Bundesliga. Das wäre erst das zweite Mal für die Breisgauer in 20 Jahren Erstligazugehörigkeit. Bereits jetzt feierte der SC Freiburg aber - mit den beiden Auftaktsiegen gegen Mainz und Paderborn - den besten Saison-Start in seiner Bundesliga-Geschichte. Wir sprechen vor Spielbeginn mit SC-Sportvorstand Jochen Saier über den Höhenflug der Breisgauer.

Mainz droht der absolute Fehlstart

Der FSV Mainz ist nach den beiden Niederlagen gegen den SC Freiburg und Mönchengladbach dagegen Tabellenletzter. Und viele gehen davon aus, dass das auch am Samstag so bleibt. Mainz spielt ab 15.30 Uhr beim FC Bayern München. Aber auch die Münchner sind nicht optimal in die Saison gestartet. Nach einem Unentschieden gegen Hertha BSC und dem Sieg auf Schalke stehen die Bayern nur auf - dem für sie ungewohntem - sechsten Platz. Ob und wie Mainz in München punkten kann erklärt FSV Trainer Sandro Schwarz, noch vor Spielbeginn im Exklusiv-Interview.

1899 will nach Heimsieg nachlegen

Nach dem Fehlstart der Hoffenheimer (0:1-Niederlage in Frankfurt) konnte die TSG - am zweiten Spieltag - zuhause den SV Werder Bremen mit 3:2 schlagen. Nach dem knappen Heimsieg geht es für Hoffenheim am Samstag allerdings nach Leverkusen. Und die Werkself steht nach zwei Siegen zum Saison-Auftakt auf Platz fünf. Es wird also nicht leicht werden für das Team von TSG Trainer Alfred Schreuder um auswärts zu punkten.

Themen in der Sendung sind aber auch die Freitagsspiele der 2. Liga mit den Partien Sandhausen vs Darmstadt und Nürnberg vs Heidenheim. Wir schauen aber auch auf die 3. Ligapartie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Waldhof Mannheim. Die beiden Traditionsvereine treffen - in einem Hochrisikospiel - am Sonntag aufeinander.

Moderation: Achim Scheu