Mainz gegen die Bayern und Hoffenheim gegen Leverkusen. Neben dem 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga berichtet SWR1 Stadion aber auch über die 2. und die 3. Liga.

Klassenkampf: Abstiegssorgen gegen Meisterschaftsambitionen

Krasser könnte der Gegensatz kaum sein. Der FSV Mainz 05 kämpft auch unter Trainer Achim Beierlorzer gegen den Abstieg. Der Tabellenfünfzehnte verlor beide Spiele nach der Winterpause: Zuerst zuhause mit 1:2 gegen Freiburg und dann letztes Wochenende mit 1:3 in Mönchengladbach. Dabei hatte Beierlorzer gehofft, dass das Trainingslager im spanischen Estepona Früchte tragen würde. Im zweiten Heimspiel der Rückrunde kommen jetzt ausgerechnet die Bayern aus München. Der Rekordmeister ist inzwischen nur noch einen Punkt vom Spitzenreiter Leipzig entfernt. Robert Lewandowski, Thomas Müller und Co. befinden sich in Torlaune. Am vergangenen Spieltag zerlegten die Bayern das Team aus Schalke förmlich mit 5:0. Kann Mainz in dieser Situation dagegen halten?

Punktet Hoffenheim endlich auch zuhause?

1899 Hoffenheim steht - ein halbes Jahr nach der Amtsübernahme von Trainer Alfred Schreuder - auf dem siebten Tabellenplatz. Der Ausfall von Stammtorhüter Oliver Baumann scheint sich nicht negativ auszuwirken. Ersatztorhüter Philipp Pentke hielt - zumindest in Bremen - seinen Kasten sauber. Auffallend ist allerdings, dass Hoffenheim besonders auswärts punktet. In den letzten sechs Spielen auf fremdem Platz gab es fünf Siege für 1899. Um am Ende der Saison den internationalen Fußball-Wettbewerb zu erreichen, sollten aber auch dringend Heimsiege folgen. Gegen Leverkusen dürfte es aber an diesem Samstag - genau wie bei der letzten Heimniederlage gegen Frankfurt - nicht einfach werden!

Wie schlagen sich der VfB Stuttgart und der Karlsruher SC in den Duellen gegen St. Pauli und Kiel?

Der VfB Stuttgart untermauerte im ersten Spiel nach der Winterpause seine Aufstiegsambitionen. Der VfB gewann mit 3:0 gegen Heidenheim. Während Stuttgart auf den zweiten Tabellenplatz kletterte, bleibt der FCH, trotz der Auswärtsniederlage, auf Rang vier. Der Karlsruher SC gerät dagegen in der zweiten Liga immer mehr in Abstiegsgefahr. Der KSC verlor am Mittwoch mit 0:1 beim Schlusslicht Dresden. Am Samstag empfängt Karlsruhe das Team aus Kiel. Bei einer weiteren Niederlage des Tabellenfünfzehnten könnten die Tage von KSC-Trainer Alois Schwartz gezählt sein. Wir berichten in SWR1 Stadion über die Spiele des VfB und des KSC.

Kann der 1. FC Kaiserslautern in Ingolstadt gewinnen?

Unter der Woche spielte der 1. FC Kaiserslautern zuhause nur 0:0-Unentschieden gegen Großaspach. Zu wenig für FCK-Trainer Boris Schommers. Die Mannschaft von Schommers ließ eine Vielzahl an hochkarätigen Chancen gegen den Vorletzten der 3. Liga liegen. Der FCK steht nach dem 0:0 auf Platz zehn. Lautern trennen sechs Punkte vom Dritten aus Mannheim. An diesem Samstag spielen die Pfälzer beim Tabellenzweiten Ingolstadt. Ob der FCK ausgerechnet bei den Schanzern Punkte für die Träume vom Aufstieg holen kann?

