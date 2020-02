Das Duell Südbaden gegen Nordbaden steht im Mittelpunkt von SWR1 Stadion. Der kriselnde SC Freiburg empfängt die auswärtsstarke TSG Hoffenheim. Zudem will Mainz 05 bei der Hertha in Berlin zurück in die Spur finden.

Sendung am Sa , 8.2.2020 14:00 Uhr, Stadion, SWR1 Baden-Württemberg