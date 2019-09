Wir berichten live von den EM-Qualifikationsspielen gegen die Niederlande und gegen Nordirland. Am Samstag schaut SWR 1 Stadion aber auch auf die Vereine im Land.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft könnte an diesem Wochenende den vielleicht vorentscheidenden Schritt in Richtung Europameisterschaft 2020 machen. Am Freitag spielt die DFB-Elf (20:45 Uhr) in Hamburg gegen die Niederlande. Am Montag geht es dann zum Tabellenführer der Gruppe C, nach Nordirland.

Wenn die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw die Partien in Belfast und zuhause gewinnt, wäre sie nicht nur auf Platz eins, sondern auch schon fast für die EM qualifiziert. Der Debütant im A-Kader - Luca Waldschmidt vom SC Freiburg - könnte vielleicht zum Erfolg beitragen. SWR 1 berichtet am Freitag und am Montag ab 20:00 Uhr live von den EM-Qualifikationsspielen.

Modaration: Jens Wolters

SWR-1-Stadion-Moderator Jens Wolters SWR

Am Samstag zieht SWR 1 Stadion (14 - 18 Uhr) eine erste Zwischenbilanz der EM-Qualifikation. Wir berichten aber auch über die Fußball-Vereine im Land. Über den misslungenen Saisonstart des FSV Mainz, den SC Freiburg und seine Talentschmiede, die Reha von VfB Stürmer Sasa Kalajdzic, den Höhenflug des SV Sandhausen und ebenfalls über den bisher sportlich makellosen Auftritt des SV Waldhof in der 3. Liga. Außerdem porträtieren wir den Ringer-Weltmeister Frank Stäbler. Der Musberger rechnet sich - kurz vor der WM in Nur-Sultan in Kasachstan - Titelchancen aus.

Moderation: Julia Metzner