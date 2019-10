Hält der Höhenflug des SC Freiburg an? Kann der FSV Mainz 05 den zarten Aufwärtstrend fortsetzen? Das alles und vieles mehr gibt's in SWR1 Stadion am Samstag, von 14 bis 18 Uhr.

Der Blick auf die Tabelle zaubert jedem Freiburg-Fan ein Lächeln ins Gesicht! Platz drei nach neun Bundesliga-Spieltagen. Nur einen interessiert das überhaupt nicht: SC-Trainer Christian Streich. Er schaut nach wie vor lieber nach unten und nicht nach oben. Am Samstag müssen die Breisgauer beim Tabellen-Zehnten Werder Bremen ran. Und da spricht die Gesamtbilanz mit 12-4 Bundesliga-Siegen eindeutig für die Norddeutschen. Wir sprechen in SWR1 Stadion vor Spielbeginn mit dem Sportvorstand des SC Freiburg, Jochen Saier. Der FSV Mainz 05 möchte den Rückenwind aus dem 3:1-Sieg gegen Köln vom vergangenen Spieltag unbedingt mit nach Leipzig nehmen. Dort wartet mit RB als Tabellen-Sechster ein Team, das in dieser Saison seinen eigenen Erwartungen noch nicht wirklich gerecht wurde und nach der 1:2-Niederlage in Freiburg nun vor eigenem Publikum liefern muss. Wie die 05er in Leipzig etwas Zählbares holen wollen, das verrät uns noch vor 15:30 Uhr der Mainzer Trainer Sandro Schwarz im SWR1-Exklusiv-Interview. Natürlich blicken wir auch auf das Freitagsspiel der TSG Hoffenheim gegen den SC Paderborn zurück. Gelingt dem Team von Trainer Alfred Schreuder der vierte Bundesliga-Dreier in Folge? Vor 15 Uhr sind wir dann auch mit mehreren Einblendungen live bei unseren Zweitligisten KSC (beim FC St. Pauli) und dem 1. FC Heidenheim (in Aue) sowie in der 3. Liga beim kriselnden 1. FC Kaiserslautern, der die Würzburger Kickers empfängt. Moderation: Kersten Eichhorn Unsere Moderatoren im Überblick