per Mail teilen

Die DFB-Frauen kämpfen gegen Lieblingsgegner Schweden ums Halbfinale der Weltmeisterschaft in Frankreich. Und mit SWR1 Stadion sind wir ab 18:00 Uhr dabei, live und in Ausschnitten.

Giulia Gwinn aus Friedrichshafen und Klara Bühl aus Münstertal im Schwarzwald verkörpern die junge Generation von Spielerinnen, auf die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verstärkt baut – bisher mit Erfolg.

Die 19-jährige Gwinn und die 18-jährige Bühl sind zwei von insgesamt neun Spielerinnen im deutschen WM-Kader, die den SC Freiburg in ihrer Vita stehen haben. Auch Sara Däbritz, Melanie Leupolz, Verena Schweers, Laura Benkarth, Lina Magull, Carolin Simon und Merle Frohms wurden in Südbaden aus- oder weitergebildet – und zu Nationalspielerinnen. Auch darüber sprechen wir in SWR1 Stadion mit Birgit Bauer, Managerin von Bundesligist SC Freiburg.

Im WM-Viertelfinale steht jetzt die erste große Bewährungsprobe für die junge Truppe an. Im Roazhon Park von Rennes geht es ab 18:30 Uhr gegen Schweden. Laut Statistik eine klare Sache: Seit 1995 haben die deutschen Frauen jedes Pflichtspiel gewonnen, darunter Final-Siege bei der WM 2003 und Olympia 2016. Ob die Spielerinnen um Gwinn und Bühl diese Serie halten, ist die große Frage in SWR1 Stadion von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr.

Moderation: Achim Scheu

Unsere Moderatoren in SWR1 Stadion