Der VfB Stuttgart überwintert in der Bundesliga auf dem Relegationsrang 16 - obwohl die Schwaben mit hohen Erwartungen in die Saison gegangen waren. Wie konnte es soweit kommen? VfB-Sportvorstand Michael Reschke gibt am Sonntag in Sport im Dritten im SWR-Fernsehen BW Antworten.

Seit August 2017 ist Michael Reschke als Sportvorstand des VfB Stuttgart im Amt. Derzeit befindet sich der Verein in einer äußerst schwierigen Lage. Die Mannschaft steht auf dem Relegationsplatz, im Sturm herrscht Flaute, das Team spielt ohne Tempo und Esprit, die Neueinkäufe zünden nicht. TV-Tipp: Michael Reschke bei Sport im Dritten Michael Reschke, Sportvorstand des VfB Stuttgart, ist am Sonntag (13. Januar) zu Gast bei "Sport im Dritten". Die Leihe von Steven Zuber und Alexander Esswein, der Wechsel von Benjamin Pavard im Sommer nach München und weitere mögliche Transferaktivitäten werden Thema sein im Gespräch mit Moderator Michael Antwerpes. Los geht es am Sonntag ab 21:45 Uhr im SWR Fernsehen BW. Warum kam es dazu und wie will Reschke als Verantwortlicher für die sportliche Planung diese Situation verbessern? Das alles sind Themen im Gespräch mit Michael Antwerpes am kommenden Sonntag bei Sport im Dritten im SWR Fernsehen BW. Los geht's um 21:45 Uhr. Moderation: Michael Antwerpes