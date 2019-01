per Mail teilen

Der Karlsruher SC will seine Aufstiegsambitionen im Spitzenspiel beim Halleschen FC unterstreichen. Der SWR überträgt das Spitzenspiel ab 14:00 Uhr im SWR Fernsehen und im Livestream.

Zweiter gegen vierter oder Karlsruher SC zu Gast beim Halleschen FC. Mit einem Sieg kann das Team von Trainer Alois Schwartz Tabellenführer werden und einen hartnäckigen Konkurrenten im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga auf Distanz halten.

Livestream SWR Fernsehen BW "Die Fallers", Ihre "Landesschau", "Kaffee oder Tee", Filme und Dokumentationen - die ganze Welt der SWR Fernsehprogramme* bieten wir Ihnen auch live im Netz.

Denn nach zuletzt fünf Siegen in Folge sind die Badener wieder voll im Soll. Und nach dem überzeugenden 5:0-Sieg gegen Mitkonkurrenten Preußen Münster will sich der KSC auch in Halle keine Blöße geben.