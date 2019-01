Die 3. Liga geht in die Rückrunde. Dabei starten der KSC, Aalen und der FCK mit ganz unterschiedlichen Vorraussetzungen.

"Sport am Samstag" - mit Zusammenfassungen, Analysen und Interviews rund um die Spiele des 20.Spieltages in der 3. Liga und einem Rückblick auf das 2.Liga-Spiel vom Freitag SV Sandhausen gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Alles ab 17.30 Uhr im SWR Fernsehen. Im Mittelpunkt der Sendung diesmal die 3.Liga-Spiele von Karlsruhe, Kaiserslautern und Aalen.

Aalen will angreifen

Nach dem spätem Gegentreffer zum 1:1 in Rostock und dem Unmut über den Schiedsrichter, geht der VfR Aalen mit viel Wut im Bauch in diesen 20.Spieltag. Das Team von der Ostalb – derzeit Vorletzter in der Tabelle – muss am Freitagabend gegen den Siebten, Wehen Wiesbaden ran und hofft bei den Hessen auf weitere eigene Tore und wichtige Punkte im Abstiegskampf.

KSC mit Siegesserie

Der Karlsruher SC beginnt die Rückrunde als neuer Tabellenführer! Nach dem 3:0 in Halle sind die Badener punktgleich mit Osnabrück endlich wieder ganz oben. Die Chance dort zu bleiben ist groß – der KSC empfängt den zuletzt arg gebeutelten Tabellenletzten Eintracht Braunschweig und oft auf weitere Treffer des zuletzt so starken Torjägers Anton Fink.

Klassiker Lautern gegen 1860

Einen schweren Gang hat der 1.FC Kaiserslautern vor sich! Die Pfälzer müssen zum TSV 1860 München reisen. Unvergessen das Hinspiel im Juli – über 41000 FCK-Fans bejubelten den 3.Liga-Start auf dem Betzenberg und das späte 1:0 gegen die Löwen. Danach gab es viel sportlichen Frust – der FCK ist als Tabellenzehnter nur noch 3.Liga-Mittelmaß und zudem mit einem Finanzloch von 12 Millionen Euro auch noch hoch verschuldet. Zumindest sportlich soll die Wende nun gegen 1860 München gelingen.

Moderation: Christian Döring

