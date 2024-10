Seit elf Liga-Spielen ist der SVS ungeschlagen und punktgleich mit Cottbus Tabellenzweiter. Die 60er aus München kommen mit Formtief an den Hardtwald.

Der SVS will sich in der Tabelle der 3. Liga oben festsetzen. Die bisherige Bilanz gegen die Münchner sieht gut aus. 2 Spiele, ein Sieg, ein Unentschieden. Dazu kommt eine verunsicherte Mannschaft aus München an den Hardtwald. Neun Gegentore kassierte der Münchner Traditionsclub in den letzten drei Spielen.

SWR Sport zeigt die Partie SV Sandhausen gegen 1860 München live im TV und auf swr.de/sport.