Für die Fußballfans in Rheinland-Pfalz war es ein besonderes Jahr. Wir schauen in Flutlich zurück und haben Mara Pfeiffer und Frederik Paulus zu Gast.

Vor dem Rückblick steht die letzte Bundesliga-Begegnung des Jahres zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und der TSG 1899 Hoffenheim im Mittelpunkt mit einer längeren Zusammenfassung exklusiv in Flutlicht.

Einen Tag vor Heiligabend wünschen sich Mannschaft und Fans der Nullfünfer ein Erfolgserlebnis bei der TSG. Das könnte den Rheinhessen zum Abschluss der Hinrunde einen sicheren Platz im Tabellenmittelfeld bescheren und somit die gute Bilanz der Hinserie abrunden.

Rückrundenauftakt und Jahresrückblick beim 1. FC Kaiserslautern

Der 1. FC Kaiserslautern startet am Samstag in der 3. Liga bei 1860 München bereits in die Rückrunde. Nach dem ersten Sieg mit dem neuen Trainer Sascha Hildmann in der Vorwoche in Meppen, könnte der Traditionsclub aus der Pfalz mit einem Erfolgserlebnis für einen versöhnlichen Jahresabschluss sorgen. Und damit auch für ein wenig Licht am Horizont, nach dem düstersten Jahr in der Vereinsgeschichte.

Top-Thema: „Die Macht der Kurve“

Fans sorgen für Stimmung in den Stadien, immer häufiger aber auch für Missstimmung. Gewaltbereitschaft, Alkohol oder das Zünden von Pyrotechnik halten so manchen vom Stadion-Besuch ab. Vereine zahlen hohe Summen für Sicherheit und das Fehlverhalten einiger ihrer Anhänger. Fußball ohne Fans ist undenkbar, aber welche Rolle spielen die Fans im Milliarden-Geschäft eigentlich? Wie weit darf die Macht der Kurve gehen?

Mara Pfeiffer und Frederik Paulus zu Gast

Dazu sind Mara Pfeiffer und Frederik Paulus bei Moderator Christian Döring zu Gast im Studio.

Mara Pfeiffer ist Journalistin und Buchautorin. Die selbsternannte „Wortpiratin“ ist auch Flutlicht-Insiderin für alle Themen rund um Mainz 05.

Frederik Paulus ist freier Journalist und redaktionell tätig für das Online-Magazin „Betze brennt“, das größte vereinsunabhängige FCK-Forum und daher mit allen Fan-Anliegen bestens vetraut.

Moderation: Christian Döring

Unsere Moderatoren