Frauen-Bundesliga live: Freiburg empfängt Spitzenreiter Wolfsburg

Nach der Winterpause rollt der Ball wieder in der Frauen-Bundesliga. Am Samstag (14 Uhr) empfängt der Tabellen-Vierte SC Freiburg im Topspiel im Dreisamstadion den Spitzenreiter VfL Wolfsburg. SWR Sport überträgt die Partie live.

Für die Freiburger Bundesligaspielerinnen verlief diese Saison bisher absolut zufriedenstellend. Platz vier in der Tabelle nach zehn Spieltagen, darauf will das Team von Trainerin Theresa Merk im neuen Jahr aufbauen.

SWR Sport zeigt Freiburg-Wolfsburg live

Der Rückstand auf Platz drei und die damit verbundene Teilnahme an der Champions League beträgt nur vier Punkte. Am Samstag kommt der Spitzenreiter VfL Wolfsburg ins Dreisamstadion. Der siebenmalige deutsche Meister ist in dieser Spielzeit bisher noch ungeschlagen und natürlich der Topfavorit in Freiburg. SWR Sport zeigt die Partie ab 14 Uhr im TV, Livestream und auf YouTube.

Kommentar: Christina Graf

Moderation: Anna Klär